قرار بإعادة تشكيل مجلس الصمغ العربي

التاريخ: 07-يناير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة أصدر مجلس الوزراء الانتقالي القرار رقم (153) لسنة 2019م، بإعادة تشكيل مجلس الصمغ العربي، بناءً على توصية وزير الصناعة والتجارة. Advertisements وأسند القرار رئاسة المجلس للمهندس مصطفى السيد الخليل عبد الجليل، واختار أ. د. طارق الشيخ محمود أميناً عاماً، وعضوية بنك السودان المركزي و(12) مؤسسة وأشخاصاً آخرين. واستند القرار بحسب صحيفة الصيحة، على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م، وعلى قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (70) لسنة 2019م، وقرار مجلس الوزراء رقم (405) لسنة 2012م، وعملاً بأحكام المادة (5/1) من قرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2009م. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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