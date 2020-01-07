التاريخ: 07-يناير-2020
9 مشاهدة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوي حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى والصغرى.
وقالت الهيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ(24) ساعة المقبلة، إن درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى حافظت على قيمها خلال الـ(24) ساعة الماضية.
ورصدت أعلى درجة بحسب صحيفة السوداني، بمدينة القضارف حيث سجلت (34) درجة، ورصدت أدنى درجة بمدينة دنقلا التي سجلت (8) درجات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.