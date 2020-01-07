الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوي حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى والصغرى.

وقالت الهيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ(24) ساعة المقبلة، إن درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى حافظت على قيمها خلال الـ(24) ساعة الماضية.

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ورصدت أعلى درجة بحسب صحيفة السوداني، بمدينة القضارف حيث سجلت (34) درجة، ورصدت أدنى درجة بمدينة دنقلا التي سجلت (8) درجات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)