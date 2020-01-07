مجموعة تغلق مكاتب حكومية بجنوب كردفان

كشف والي ولاية جنوب كردفان المكلف، اللواء ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل، عن قيام مجموعة ادعت انها من شباب الثورة بإقتحام مكتبي المدير العام لوزارة المالية، ومفوض العون الإنساني واخراج العاملين من مكاتبهم واغلاقها مما تسبب في تعطيل عمل الدولة اثناء ساعات العمل الرسمية.
ووصف الوالي في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني، السلوك بغير السليم والمخالف للقانون ويعرض تلك المجموعة للمساءلة القانونية أمام العدالة، وقال: “الاعمال التي تمت لا تشبه الأهل بجنوب كردفان لأنها ولاية حساسة والجميع يترقب عملية السلام”.
وأكد رشاد، أن فرض هيبة الدولة وسيادة القانون ستكون الفاصل في كل عمل، وكشف عن اتخاذهم للإجراءات والتدابير القانونية لحماية المؤسسات وفرض هيبة الدولة وذلك بفتح بلاغات في الشرطة عبر النيابة والقبض عليهم، وأشار إلى أن ما تم كان بإجراءات رسمية عبر الشرطة وليست اعتقالات كما أشيع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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