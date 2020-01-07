شركة أسمنت عطبرة: (تمثلني أو لا تمثلني)

كشف تجمع العاملين بشركة اسمنت عطبرة عن شروع إدارة الشركة فى تفكيك المصنع تمهيدا لنقله إلى مصر للضغط على العمال وإجبارهم على التنازل عن مطالبتهم بحقوقهم, وإنتقد التجمع إدارة الشركة لفصلها 4 من العمال وتهديدها 45 عامل آخر بالفصل.

ونوه الى أن المصنع ظل الداعم الأساسى والبقرة الحلوب للحزب البائد ودللوا على ذلك بأنه قدم الدعم لمنظمة سند الخيرية التى تترأسها حرم الرئيس المخلوع وداد بابكر. وقال التجمع فى بيان له بحسب صحيفة الجريدة: ظل عامل اسمنت عطبرة اكثرعامل يتعرض للظلم والأحتقار والأستعمار والجوع بواسطة إدارة الشركة العراقية الأصل والسودانية الجنسية التى منحها النظام البائد الشركة.

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وكان العاملون باسمنت عطبرة قد دخلوا في اضراب في ابريل الماضي وتم التوافق على حلول مرضية للعمال وادارة الشركة الا انها نكصت عن وعدها وقامت بفصل عدد من المشاركين في الاضراب. وكشف العاملون عن تعرضهم للخصم من مرتباتهم عقب مشاركتهم في العصيان المدني.

وأوضح البيان ان العاملين دخلوا اضرابا للمرة الثانية في نهاية العام الماضي، وتم عقد اجتماع مع الادارة بحضور قوى اعلان الحرية والتغيير بولاية نهر النيلومكتب العمل وتم الاتفاق على رفع الاضراب ومن ثم عقد اجتماع مشترك لدراسة المطالب الا ان الشركة قامت بفصل اربعة من العاملين وتهم التجمع ادارة الشركة بابتكار طريقة لشق صف العمال بعمل استبيان بخصوص لجنة العمال “تمثلني او لا تمثلني”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)