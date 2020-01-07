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وزير الري إلى أديس أبابا اليوم

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التاريخ: 07-يناير-2020

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وزير الري إلى أديس أبابا اليوم

يُغادر وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس اليوم إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات سد النهضة المُقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وبمشاركة نظرائه من إثيوبيا، ومصر، بجانب ممثلين من الولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي كمراقبين.

 

وأعرب الوزير في تصريح صحفي أمس، عن أمله في أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق، خاصة وأنه الاجتماع الرابع والأخير، الذي يسبق اجتماع التقييم بواشنطن المُحدد بتاريخ الـ 13 من يناير الحالي.

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وذكر ياسر بحسب صحيفة السوداني، أن الاجتماع يبحث الملء الأول للبحيرة والمستدام للسد الإثيوبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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