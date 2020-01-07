التاريخ: 07-يناير-2020
6 مشاهدة
يُغادر وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس اليوم إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات سد النهضة المُقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وبمشاركة نظرائه من إثيوبيا، ومصر، بجانب ممثلين من الولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولي كمراقبين.
وأعرب الوزير في تصريح صحفي أمس، عن أمله في أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق، خاصة وأنه الاجتماع الرابع والأخير، الذي يسبق اجتماع التقييم بواشنطن المُحدد بتاريخ الـ 13 من يناير الحالي.
وذكر ياسر بحسب صحيفة السوداني، أن الاجتماع يبحث الملء الأول للبحيرة والمستدام للسد الإثيوبي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الري إلى أديس أبابا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.