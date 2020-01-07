سقوط مواطن من كبري الحلفايا ووفاته غرقاً

التاريخ: 07-يناير-2020 فى : حوادث 212 مشاهدة تم تدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات بقسم شرطة الحتانة إثر سقوط الشاب كامل سليمان في كبري الحلفايا في النيل مما أدى لوفاته في الحال . عندها إتخذت شرطة الحتانة كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة ترافقهم شرطة مسرح الجريمة بكرري . Advertisements وبواسطة شرطة الدفاع المدني تم إنتشال جثمان المواطن المتوفي ، وقد قامت شرطة مسرح الجريمة بكرري بعمل اللازم ونقل جثمان المواطن المتوفي غرقاً بأورنيك 8 لمشرحة أم درمان . وبحسب صحيفة الدار، قامت إدارة مشرحة أم درمان برئاسة البروف جمال يوسف بعمل اللازم وتسليم جثمان المواطن لذويه في موكب حزين . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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