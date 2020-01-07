النائب العام: استرددنا أموالاً منهوبة من “الوطني”

كشف النائب العام تاج السر الحبر عن استرداد أموال منهوبة من حزب المؤتمر الوطني “المحلول”، بعضها “عقارات”. وأوضح أن أمر التصرف فيها متروك للجنة تفكيك نظام الإنقاذ المشكَّلة وفقاً للقانون.

وأقر تاج السر الحبر في تصريحات لقناة “العربية” بحسب صحيفة الصيحة، بوجود صعوبات في استرداد الأموال المنهوبة والأصول المجمدة في الخارج، واصفاً الأمر بالمعقد، نسبةً لوجود إجراءات دولية تحتم على السودان التوقيع على بعض الاتفاقيات.

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وأكد تاج السر إنهم يتعاملون مع رموز النظام السابق كمتهمين عاديين لهم كل الحقوق والواجبات، وكشف أن بعضهم رفض الإدلاء بأي أقوال خلال التحريات إلا بعد الالتقاء بمحامين، وأعلن أن التحريات وصلت مراحل متقدمة، وقال “ليس من العدالة أن نحجز أشخاصاً لم يرتكبوا جريمة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)