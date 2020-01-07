كمال الجزولي: الشيوعي استجاب للأصدقاء والحلفاء وتجاهل قواعده

التاريخ: 07-يناير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة انتقد القيادي بالحزب الشيوعي كمال الجزولي قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الخاص بالمشاركة في الجهاز التشريعي الانتقالي لتراجعها عن قرارها بعدم المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية. Advertisements ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ بحسب صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ: “ﻣﺎ ﺳﺎءﻧﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻗﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻴﺲﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻘﺪ ﻅﻠﻠﺖ ﺃﻁﺎﻟﺐ ﺿﻤﻦ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻁﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ. ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺠﺎﻫﻠﺖ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﺮﺍﺟﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺖ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻁﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺷﺪﺍﺕ ﺍﻻﺻﺪﻗﺎء ﻭﺍﻟﺤﻠﻔﺎء، ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺳﺮﺍً، ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺃﺿﺤﻰ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺣﺘﻰ ﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻀﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼء. ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺃﻥ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﺎﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﻘﻠﻮﺏ ﺍﻧﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻌﺎﻟﻴﺎً ﻓﻈﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻫﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻱ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺧﺎﻁﺊ ﺳﺎﺑﻖ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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