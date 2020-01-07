جبهة شرق السودان: منبر جوبا لا يمثل الإقليم كاملاً

قال رئيس جبهة شرق السودان سليمان محمود أونور، إنّ منبر جوبا لمفاوضات السلام لا يمثل الشرق بأكمله، وأشار إلى أنّه سيكون هناك اتفاقٌ أوسع إذا تحوّل المنبر إلى الخرطوم.

وأضاف أونور في منبر (سونا) بحسب صحيفة الصيحة أمس، بأنّ هناك بعض الجهات بدأت في إقامة نظّارات مُنفصلة عن الأخرى، ورجّح أن تسبِّب مُواجهات خارجة عن السّيطرة، وتابع بأنّ الثورة هي تَغييرٌ للمفاهيم وليس تغييراً للنظام، واعتبر أنّ ما يحدث الآن في الولايات تقف وراءه دول إقليمية ودولية تسعى لتحقيق وتلبية مصالحها، ونبّه لضرورة الوعي لتفادي مطامع هذه الدول.

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وقال أونور إنّ الجبهة قرّرت تكوين قائمة مُستشارين في جميع المجالات من المرأة والشباب والحكومة الإلكترونية لتسهيل التعامُل مع المستشار، ودعا لنبذ العُنصرية والاختلافات القبلية للنهوض بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)