“ساحة الحرية” تفتح أبوابها للجمهور يوم الجمعة القادم

ستفتح “ساحة الحرية” أبوابها للجمهور بكل فئاته يوم الجمعة القادم، وكان قد تم إغلاق الساحة الأيام الماضية لإجراء صيانات للمواسير والكافتيريات بعد الخراب والدمار الذي شهدته الساحة خلال الاحتفال بذكرى الاستقلال.

وأعلن عربي في تعميم صحفي بحسب موقع صحيفة الصيحة أمس، فتح باب الساحة في الفترة الصباحية للرياضيين رجالاً ونساءً ابتداءً من أمس، على أن تفتح أبوابها مساءً يوم الجمعة بعد الفراغ من الصيانة خلال الأسبوع الحالي.

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وأكّد عربي أنّ الساحة شهدت خسائر فادحة في ذلك اليوم، وقال إنّ الساحة ستظل مَفتُوحةً لكل فئات المجتمع باعتبار أنّها أكبر مُتنفِّس أخضر بولاية الخرطوم، وكشف عن جُملة من المشاريع الرياضية والترفيهية التي تعتزم الإدارة تنفيذها خلال العام الحالي، وقال إنّ أبواب الساحة مفتوحةٌ بعد صلاة الفجر مُباشرةً لكل الرياضيين، خَاصّةً رياضة المَشِي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)