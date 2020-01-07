إحجامٌ في تداول الدولار وارتفاعٌ طَفيفٌ في السعر

التاريخ: 07-يناير-2020
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كشف تُجّار ومُتعاملون بالسوق المُوازي، عن انعدام كلي لعرض الدولار ما أدّى لارتفاع سعره إلى (88) جنيهاً في تعامُلات الأمس.
وقال مصدرٌ من تُجّار العُملات أمس، إنّ السوق يخلو تماماً من العرض، وأوضح أنّ القيمة العالية لا تعني زيادة عائدات البيع بقدر ما تَعني انخفاض المُقابل من الجنيه بعد التبديل.
وبحسب صحيفة الصيحة، فإنّ المُواطنين لا يرغبون في التخلُّص من النقد الأجنبي في الظروف الحالية إلا لظروفٍ اضطراريةٍ، وأشار إلى أنّ زيادات السلع والخدمات تبتلع أيّة زيادة في سعر البيع الحالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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