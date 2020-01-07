تزايد الطلبات في المجال.. شركة قطرية ترغب بالاستثمار في أدوية تحصين الحيوان

الخليج 365 : ابدت إحدى الشركات القطرية، رغبتها بالاستثمار في مجال الأدوية البيطرية بالسودان. وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عادل فرح لـ (باج نيوز)، إنهم تسلموا مذكرة من إحدى الشركات القطرية للاستثمار فى مجال أدوية تحصين الحيوان لتغذية السوق المحلي مشيرا الى توفر البيئة المناسبة للاستثمار فى المجال بالسودان. وأوضح الوكيل، أنه من الممكن تصدير الفائض من أدوية تحصين الحيوان لعدد من الدول الأفريقية بعد تغطية السوق المحلى. ونوه إلى تزايد طلبات الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية خلال الأيام الماضية، وتوقع نشاط الاستثمار في المجال قريباً. المادة السابقة بكين تدعو واشنطن إلى عدم استخدام القوة العسكرية في الشرق الأوسط

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