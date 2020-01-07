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حمدوك يزور كاودا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مكتب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك عن زيارته إلى (كاودا) بعد غدٍ (الخميس)، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، و كان رئيس الحركة الشعبية (شمال)، عبدالعزيز آدم الحلو، أعلن في حوار لـ(التيار)، نشر الأحد، عن دعوة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، لزيارة (كاودا) بولاية جنوب كردفان، والتي تسيطر عليها حركته، وكان الحلو قد أعرب عن أمله بأن يلبي رئيس الوزراء السوداني دعوته، فيما أكدت مصادر مطلعة بمكتب رئيس الوزراء السوداني وقتها لـ(التيار) موافقة حمدوك على الزيارة، وأفادت أنه تم تحديد (التاسع) من يناير الجاري موعدا للزيارة.

جريدة التيار

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