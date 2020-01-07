محكمة تقضي بـ(4,155) مليار جنيه ضد شركة تجارية شهيرة

الخليج 365 :

أصدرت محكمة النظام العام بالخرطوم بحري، أمس (الاثنين)، قراراً بالحكم على شركة تجارية شهيرة بـ(4,155) مليار جنيه “بالقديم”، لصالح محلية الخرطوم بحري، كـ”رسوم عوائد”، وغرامة (200) مليون جنيه لصالح المحكمة، بموجب قانون محلي لمرسوم صادر عن المجلس التشريعي “المحلول”، وتعود تفاصيل القضية أن محلية بحري كانت قد دونت بلاغاً بالرقم (1/ 220) ضد الشركة التجارية الشهيرة، يتعلق برسوم عوائد، وقضى قاضي المحكمة عبد العظيم محمد النعيم بالحكم بـ(أربعة ملايين ومائة خمسة وخمسين ألف) جنيه لصالح المحلية، و (مئتين) ألف جنيه لصالح المحكمة، واعتبر محامي الدفاع عماد ميرغني القرار سابقة خطيرة، ورأى أنه يعبر عن اختلال معايير العدالة، وقال أنه “لايتناسب مع أطروحات وقيم الدولة المدنية”، مشيراً إلى أنه لم تتح الفرصة كافية للأطراف (المدعى عليه)، لإثبات وإبراز دفوعاته، وأبان ميرغني في تصريحات صحفية أمس، أن القانون نفسه الذي استند عليه القاضي في الحكم، حدد رسوم العوائد على الشركات بـ(32) مليون جنيه “بالقديم”، مؤكداً أنه سيتقدم باستئناف إنابة عن موكليه لقرار المحكمة، داعياً لضرورة مراجعة الأوامر والقوانين المحلية التي سنها النظام البائد.