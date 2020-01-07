تقييم بعض الاسلاميين لتسريبات العربية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعض الاسلاميين حاولوا جهد استطاعتهم ان يقللوا من قيمة مابثته قناة العربية عن اجتماعات الاسلاميين وهو قول غير صحيح فهى حتما مثلت فضيحة كبرى وغير مسبوقة وبينت كيف ان هؤلاء القوم يكذبون وبشكل مستمر ولايخافون الله ، ومحاولات التقليل من اثرها هذه ليست إلا هروبا من الحقيقة وعدم اتصاف بالشجاعة والا لاعترفوا بمدى فداحة ما تم كشفه وتسليط الضوء عليه وهم بمحاولتهم الايحاء بعدم تأثير هذه الحلقات وكشف هذه الفصائح انما يسعون لخداع بعض السذج من عضويتهم الذين استشعروا أنهم سيتخلون عنهم ان اتضحت لهم الحقائق كماهى .

الدكتور امين حسن عمر ممن حاولوا التقليل من تآثير بث هذه الحلقات وقال انها معلومات معروفة عند الناس ، وحول من قام بتسريبها الاسرار قال امين في تقديري وجدوها في مقر الحركة الاسلامية عند مداهمتها في اليوم الاول لسقوطالنظام، واضاف لا اثر سلبي لهذه الستريبات فاقوى رسالة لها ان الشورى حقيقية في مجالس الحركة الاسلامية.

ومضى قائلا بحسب صحيفة آخر لحظة: لا جديد غير معلوم انكشف بانكشافها

وبالطبع هذا كلام غير سليم ومغالطة من دكتور امين الذى يعلم قبل غيره مدى نفاق جماعته وكذبهم وإن هذا الكلام الذى تم بثه حتما سيؤدى الى ضعضعة ماتبقى لهم من بنيان لكن الرجل يكذب وهو يعلم انه يكذب وهذا ليس بغريب على كثير من الاسلاميين ، ومن العجب قوله انها توضح الممارسة العالية للشورى فى الحركة ولاندرى أى شورى هذه ؟ اهى القائمة على الكذب والخداع والظلم ؟ اتق الله يادكتور وقل حقا أو اصمت.

وحول اعتراف علي عثمان باعدام ضباط رمضان قال لا شيء يدين فيما قال لانه يتحدث عن الدولة وعن محاكمة حدثت في الدولة ولم تكن جريمة ولا قتل خارج القانون.

واى قانون هذا الذى يبيح القتل المشار إليه ؟ ومن أين اكتسبتم الشرعية أصلا لتحاكموا من حاول الانقلاب عليكم بانه سعى لتقويض الشرعية ؟

وممن كان لهم راى مخالف وموقف مغاير لزملائه الاسلاميين وتحدث عن الأثر السالب لبث هذه الحلقات على الجماعة ككل ،من هؤلاء القيادى الاسلامى والكادر البارز الدكتور حسن مكى ، ونقرأ أدناه ما صدر عنه بهذا الخصوص :

أكد المحلل السياسي حسن مكي إن مابثته قناة العربية في السلسلة الوثائقية بعنوان الأسرار الكبرى للاخوان المسلمين تمثل إدانة سياسية لنظام الإنقاذ الا أنه عاد ليقول: لكن بالنسبة للمتابعين العمل السياسي بالبلاد ليس هناك جديداً واعتبر أن ماتم بثه مزايدات معروفة داخل الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني ويمكن أن تقرأ في اطارها السياسي، واستبعد مكي أن يكون الهدف من بث أسرار الأخوان توطئة لاعلان الحركة الاسلامية كجماعة ارهابية وأردف: “مافي طريقة لأن وصفة الارهاب تغير اسمها وهذه كلها صراعات تنتهي مع عمر النظام السياسي والفيلم يجب أن تتم قراءته في اطار الحرب الاعلامية والسبق الصحفي.

ان الدكتور حسن مكى بكلامه هذا يختلف عن كثير من زملائه الاسلاميين ويقر بان التسريب الذى يذاع الان يمثل ادانة للحركة اما قوله ان الأمر ليس جديدا بالنسبة لمتابعى الشأن السياسي فى البلد فهذا الكلام غير صحيح وحتى على فرض صحته فانه لايعنى التقليل من تأثيره وأهم أثر هو انكشاف كذب الاخوان وافتضاح امرهم وهذا ماحاول دكتور حسن مكى القفز عليه وتجاوزه لكنه لم يستطع و لن يستطيع.