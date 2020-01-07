“اطمئنوا الأوامر صدرت”… الحرس الثوري الإيراني يكشف طريقة الرد على اغتيال سليماني

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، إنه لا مكان آمنا للولايات المتحدة في المنطقة، مؤكدا أن اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بداية نهاية حضورها فيها.
وأكد سلامي، في كلمته خلال مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني، خلال حديثه عن طريقة رد طهران على مقتل قائد فيلق القدس في العراق، أن بلاده “ستنتقم بشكل قاس وقوي ومزلزل”، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.
وقال: “أقول الكلمة الأخيرة في بداية خطابي، سننتقم، بشدة، بقوة، انتقاما سيندم القتلة، اطمئنوا”.
وأضاف القائد العام للحرس الثوري الإيراني: “إنني أقول بالخط العريض وبقول فصل، الأوامر صدرت، نحن نأخذ ثأرا قويا وحازما ومندما وحاسما وقاضيا، أيها الشعب كونوا على أتم الثقة وليهدأ روعكم”.
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