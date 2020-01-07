قراءة في تصريحات الخارجية عن أحداث العراق

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

حدث كبير وبالغ الاهمية شهده العراق مساء الخميس فجر الجمعة الماضى وترتب على هذا الأمر تداعيات كبيرة وعاش كثير من الناس قلقا شديدا اذ ان اقدام امريكا على انتهاك سيادة العراق واغتيال شخصيات هامة وذات صفات رسمية فى العراق وايران لم يكن بالامر السهل الذى يمكن السكوت عنه أو عدم تناوله بالتعليق عليه والحديث عنه ، ووزارة خارجيتنا ليست استثناء من رصيفاتها فى المنطقة التى علقت على اغتيال الجيش الامريكى لقائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الايرانى الشهيد قاسم سليمانى ورفيق دربه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى فى العراق الحاج ابومهدى المهندس بالقرب من مطار بغداد وهى الحادثة التى بينت عدوان امريكا وهمجيتها وعدم احترامها لسيادة الدول ولا حتى احترامها لتعهداتها والتزاماتها ، عن هذا الحدث صدر بيان خارجيتنا كغيرها من الوزارات كما اسلفنا وسنورد فقرات حديث الخارجية ونعلق عليها .

… نقلت وكالة السودان للأنباء عن مصدر دبلوماسي رفيع بوزارة الخارجية السودانية قوله أن السودان يراقب بقلق شديد تطورات الأحداث في جمهورية العراق الشقيقة وفي المنطقة بشكل عام والتصاعد المتسارع الذي يجري وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات خطيرة على أمن الإقليم ككل.

… من الطبيعى ان تقلق كل الدول على الاوضاع الحالية فى العراق وتخشى من تداعياتها وتخاف من انزلاق البلد الى ما لايمكن تداركه .

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… وقال إن السودان يدعو إلى استصحاب الحكمة في معالجة الموقف بانتهاج الحوار كوسيلة وحيدة لحل الخلافات وتجنب الخيارات العسكرية التي طالما ألحقت الضرر بالمنطقة واستقرارها واستقرار العالم ككل.

…. حكومتنا تدعو للحكمة وانتهاج الحوار وهذا الكلام لايجدى مع امريكا بالطبع فهى تقتل الناس وتعتدى على الحرمات وتنتهك المحظورات ومع ذلك تطالب خارجيتنا ان يتم اعتماد سياسة الحوار مع امريكا بدل ان تدين العدوان وتستنكر الجريمة وتقول بحق العراق فى الرد بالصورة التى يراها متناسبة مع حجم الاعتداء عليه لكن وزارة الخارجية عندنا اكتفت بما قالت وهى تساوى بين المجرم والضحية وهذا امر واضح الفساد

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… وأوضح المصدر أن السودان يرفض بشكل مبدئي التدخلات الخارجية في شؤون الدول ويشدد على حرمة المقار الدبلوماسية ويدعو إلى انتهاج الحوار كوسيلة وحيدة لحل الخلافات والمنازعات..

وأضاف أن السودان يناشد كافة الأطراف ممارسة ضبط النفس وتعظيم مصالح الشعوب في تحقيق السلام والأمن كما يهيب بالمجتمع الدولي العمل على قيادة خيارات سلمية لامتصاص الأزمة وتجنيب منطقة الشرق الأوسط أية تصعيدات إضافية من شأنها تأجيح الصراعات وزيادة التوترات وتكريس حالة عدم الاستقرار في المنطقة

….انه كلام يؤكد فى كل فقراته على ضبط النفس وعدم جر المنطقة ككل الى الحرب والتدمير ولاشك ان هذا كلام لابأس به لكن كان الأجدى انصاف المظلوم ونصرة الاشقاء فى العراق وهم يتعرضون لهذا العدوان الامريكى الغير مبرر وتحميل الادارة الأمريكية وزر تدحرج المنطقة الى وضع امنى سيئ .

اما وقد صدر التعليق وهو وإن كان دون الطموح إلا انه أفضل من عدم صدور كلام بشكل قاطع فى الباب.