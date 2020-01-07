عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 7 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

إدارة شركة أسمنت عطبرة تشرع في نقله إلى مصر

حركة عقار: طرح العلمانية إجحاف وظلم لضحايا الحروب

الشيوعي: العسكريون بمجلس السيادة يمنعون المدنيين من ممارسة سلطاتهم

أوّل بعثة لتقييم الاحتياجات الإنسانية تصل النيل الأزرق

لجنة مركزية لتفكيك النظام البائد بمؤسسات التعليم العالي

كمال الجزولي: الشيوعي استجاب للأصدقاء والحلفاء وتجاهل قواعده

الدار

أسرة الطفل المختفي أحمد تروي التفاصيل الحزينة بعد العثور عليه داخل النيل

بالقوة المفرطة.. فض اعتصام اللاجئين السودانيين بواسطة السلطات النيجيرية

قائد الدعم السريع بالبحر الأحمر: جاهزون لحسم التفلتات

حمدوك: الشراكة بين المدنيين والعسكريين تعمل في انسجام لمواجهة التحديات

تطورات في قضية لاعب المريخ سيف تيري وآخرين بتهمة احراق قسم شرطة

استجابة لنداء الدار.. فاعل خير يتبرع بعشرين ألف جنيه للطفلة الكفيفة

أخبار اليوم

الشرطة : قواتنا في اقوي حالاتها وأمن المواطن خط احمر

النائب العام: تم استرداد أموال منهوبة من المؤتمر الوطني وتواجهنا تعقيدات في الأصول المجمدة

حمدوك: الشراكة بين المدنيين والعسكريين في السودان متفردة

الوطن

حمدوك يلمح لإجراء تعديلات وزارية وهيكلة الأجهزة الأمنية

“لجنة” مركزية لتفكيك نظام الإنقاذ بـ “التعليم العالي”

حمدوك: تفاوت في أداء الوزراء ولن نتواني في إجراء التغيير

أنصار عبد الواحد يتظاهرون للمطالبة بتسليم البشير للجنائية

آخر لحظة

منع على الحاج من السفر للعلاج

حمدوك لـ (المواطنين) : نحتاج منكم الصبر

الشرطة: نتلقى (40) ألف بلاغ في اليوم

رجل أعمال يفضّل السجن بدلاً عن دفع عوائد

السودان ضمن تحالف (8) دول بقيادة السعودية

اليوم التالي

الشرطة تقتحم أوكار “النيقرز” وتلقي القبض على محموعات متفلتة

إيقاف “472” من “النيقرز” شاركوا في أحداث رأس السنة

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صوت الأمة

الأمة القومي يطرح خارطة طريق لإنقاذ الميزانية

“صوت الأمة” تكشف تفاصيل الوضع المأساوي للسودانيين في النيجر

حمدوك: الشعب احتمل 30 عاماً وبامكانه الصبر قليلاً

اعتصام طلاب الهندسة بجامعة الإمام المهدي يدخل يومه الـ 50

أزمة خبز بالخرطوم وأصحاب المخابز يكشفون الأسباب

السوداني

خطة نوعية للشرطة تشمل تفتيش السيارات للحد من الجريمة

الكشف عن فراغ 52″ محطة خارجية

حمدوك: الشعب احتمل 30″ عامًا وبإمكانه الصبر قليلاً

الشيوعي يكشف أسباب قرار مشاركته في التشريعي

أديب: نتائج تحقيق فضّ الاعتصام ستظهر خلال الـ 3″ أشهر القادمة

الانتباهة

تفاصيل جديدة عن جثة فتاة مغلّفة بمشمّع بلاستيكي

التغيير: إعلان المجلس التشريعي حال تأخر اتفاق السلام

حمدوك: تاني ما حنغتغت الأشياء

القبض على مدير شركة سودامين

صدمة بمجلس الوزراء بسبب حكم بإعدام طفل

إضراب ببورصة محاصيل القضارف

النيابة تتحرى في حصول رئيس زيرو فساد على جواز دبلوماسي

اختفاء شخص يثير الهلع في بورتسودان

الصيحة

البرهان: أتينا بأمر الشعب وحريصون على مبادئ الثورة وأمن وسيادة الوطن

ضبط 170″ متفلتًا وحملات على أوكار النيقروز والسلاح الأبيض

محكمة النظام بحري تقضي بـ 4.155″ مليار جنيه ضد شركة تجارية شهيرة

حمدوك: الشراكة بين المدنيين والعسكريين منسجمة ومتفرّدة

لابدّ من إصلاحات هيكلية في المنظومة الأمنية وخلق جيش بعقيدة جديدة

غندور: ما بثته قناة العربية معلوم للكثيرين وليس أسرارًا

التوقيع على ميثاق تأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

السوداني الدولية

طلب تحريك إجراءات لحجز 5″ شركات تابعة لـ الوطني

مسؤول حكومي: الملفات المحروقة توجد منها أربع نسخ

القبض على مسؤول تزكية المجتمع بالبحر الأحمر

وصول أوّل بعثة أممية لمناطق الحركة الشعبية بالنيل الأزرق

تعاون سوداني صومالي في مجال الطاقة والتعدين

ميناء بورتسودان يستقبل الجازولين

إطلاق سراح المدير التنفيذي للمريخ

الحداثة

جمعة كنده: عندما قايض الحلو تقرير المصير بـ العلمانية كان على حق

مناوي يطالب أهل الهامش بتنظيم أنفسهم واستغلال الظرف الحالي

تشكيل لجنة مركزية لتفكيك نظام 30″ يونيو وإزالة التمكين بالتعليم العالي

القبض على عصابة نهب مسلّح بجنوب دارفور

مجهولون يطلقون النار ويصيبون شخصًا بنيالا