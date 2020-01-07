الجيش الليبي يعلن السيطرة الكاملة على مدينة سرت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن متحدث باسم الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر السيطرة الكاملة على مدينة سرت.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر الجيش الوطني الليبي اليوم الاثنين أنه سيطر على مدينة سرت الساحلية في تقدم خاطف.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري “قرر القائد العام بضربة استباقية تم تخطيط لها بشكل جيد وتم تنفيذ في خلال ثلاث ساعات كنا في قلب مدينة سرت”.

وتابع “طالما وضعنا لها (سرت) عدة خطط عسكرية.. وأجلنا العمليات حتى لا تقع سرت ضحية للنزاعات المسلحة”.

وذكر الجيش الوطني الليبي اليوم الاثنين أنه تقدم صوب مواقع محيطة بمدينة سرت في محاولة للسيطرة عليها.

ومن شأن السيطرة على سرت أن تمنح حفتر مكسبا مهما من الناحية الاستراتيجية، حسب “رويترز”.

ويشن حفتر منذ أبريل/ نيسان هجوما عسكريا على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتقع سرت في منتصف ساحل ليبيا على البحر المتوسط، وتسيطر عليها قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني منذ طردت تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا) من المدينة بمساعدة ضربات جوية أمريكية في أواخر 2016.

وقال الجيش الوطني الليبي إنه سيطر على مناطق محيطة بسرت منها قاعدة القرضابية الجوية.

وقال خالد المحجوب، آمر مركز الإعلام لغرفة عمليات الكرامة لرويترز “القوة المسلحة المكلفة بحماية مطار القرضابية بسرت تسلم نفسها بكامل آلياتها ومهماتها للقوات المسلحة”.

وقال أحد سكان وسط المدينة لرويترز بالهاتف “نحن نرى أرتالا من الجيش الوطني الليبي داخل مدينة سرت، هم يسيطرون على أجزاء كبيرة من المدينة، كما أننا نسمع إطلاق نار أيضا”.