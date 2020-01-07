بشرط واحد … إيران تعلن استعدادها للعودة إلی جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للعودة إلى الالتزام بكافة تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

ونقل الحساب الرسمي للخارجية الإيرانية عبر “تويتر” عن عراقجي قوله، اليوم الثلاثاء، خلال منتدى حوار طهران “في الوقت الحالي لن نقيد إلى الاتفاق النووي لكن برنامجنا تحت إشراف الوکالة الدولية.. نحن على استعداد للعودة إلى جميع التزاماتنا بعد رفع كل العقوبات”

وبحسب وكالة “فارس” الإيرانية قال عراقجي كذلك إن “الخطوة الخامسة لتقليص الالتزامات النووية لا تعني أن الاتفاق النووي قد انتهى، بل الوصول إلى توازن معقول في الاتفاق النووي”.