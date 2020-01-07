سلطنة عمان تفجر مفاجأة وتكشف تفاصيل اتصالات أمريكية بعد اغتيال قاسم سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وسائل إعلام إيرانية تنقل عن وزير الشؤون الخارجية العماني قوله إن واشنطن تسعى من خلال اتصالاتها مع مسقط لتهدئة التوتر في المنطقة بعداغتيال قاسم سليماني

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