مقتدى الصدر يوجه تهديدات قوية إلى ترامب “أتظن أموال الحجاز تنفعك”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
رد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، على تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض عقوبات على العراق في حال خروج القوات الأمريكية منه.
وخاطب الصدر، في تغريدة له عبر تويتر، ترامب، قائلا: “أتهدد شعبا بالجوع والحصار والعقوبات يا ابن الملاهي وصالات القمار والنوادي الليلية؟ أتظن أن أموال الحجاز تنفعك، وأن الخونة سينفعوك، وأن ترسانتك الحربية ستجدي نفعا”.
وتوعد الصدر، ترامب بفيتنام جديدة ووحل آخر، وقال: “إن سلاحك أضعف من وخزة البعوض، وستجد جندا لا قبل لك بهم وجحافل أولها في البصرة وآخرها في دهوك”.
وشدد قائلا: “يا ترامب، إن تجرأت على بلد المقدسا، فأنا لك ولو أردت نصيحتي.. فلا تكن كسلفك.. وإلا ستندم ونحن طلاب سلام إن استسلمتم.. ونحن طلاب حرب إن حاربتم.. وقد خبرتمونا”.
وأردف: “ترامب إن عدت عدت والبادئ أظلم… ولكم الويل مما تصفون”.
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