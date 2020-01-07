تركيا توجه رسالة مهمة بالعربية إلى مصر عقب إرسالها قوات عسكرية إلى ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجهت الرئاسة التركية، رسالة إلى جمهورية مصر العربية، بعد إرسال أنقرة قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ضد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، في سلسلة تغريدات بالعربية عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “من قال إن تركيا تريد الحرب ضد مصر أو ضد أي دولة.. تركيا تدافع عن الحكومة الشرعية في ليبيا بينما غيرها يدعم المتمردين والانقلابين.. لا تصدقوا إعلامكم فهو يكذب عليكم”.

وتابع: “تركيا لن تخوض حربا ضد أي شعب مسلم فكيف يقولون إننا سنحارب شعب مصر… تواجدنا في ليبيا تلبية لطلب الحكومة الشرعية وليس لمواجهة أي جيوش أخرى عربية أو أجنبية .. نسعى لوقف الحرب وغيرنا يسعى إلى إشعالها”.