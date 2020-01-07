مراقبون يرجحون فشلها..تعرّف على التفاصيل المالية لصفقة انتفال العراقي (عماد محسن) الى(الهلال)

الخليج 365 : رجح مراقبون نسبة كبيرة لاحتمالات فشل صفقة انتقال لاعب الزوراء العراقي عماد محسن الي الخرطوم حيث كشفت تقارير عراقية اليوم الثلاثاء ان مبلغ (350) الف دولار هي قيمة الصفقة لصالح نادي الزوراء الـذي يلعب اللاعب،وافادت التقارير ان رئيس الهلال اشرف الكاردينال اعلن عن دفعه مبلغ 200 الف دولار بينما يدفع بقيه المبلغ فيما و هذا،الشيء لم يجد الاتفاق النهائي من قبل نادي الزوراء لكن مصادر مقربه من نادي الهلال ورئيسه اشرف الكاردينال قالت ان الامر غير (مقلق) وسوف تمضي الامر بشكل جيد.

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