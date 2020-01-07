الهلال يواصل الإعداد لمواجهة اللتوال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سيخوض الهلال الخرطوم اليوم”الثلاثاء” تدريبًا يواصل به إعداده لمباراة النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا، المقرّر لها السبت المقبل،وقرّر الجهاز الفني بقيادة حماد صدقي دخول الفريق معسكرًا مغلق غدًا”الأربعاء”،وينتظر أنّ يشارك في التدريب الذي سيؤديه الفريق اليوم كلّ اللاعبين.

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