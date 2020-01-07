إعفاء عدد من مُديري مصانع السُّكّر

الخليج 365 : بدأت الحكومة، تطبيق خُطة هيكلة شركة ومصانع السُّكّر، بإعفاء مدير شركة السُّكّر السودانية، وإعفاء مُديري مصانع سُكّر سنار وحلفا الجديدة وعسلاية، كما شمل الإعفاء مُديري إدارات عُليا بالمَصانع المَعنية.

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