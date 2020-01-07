عماد محسن في الخرطوم للتوقيع للهلال السوداني

الخليج 365 : حّط اللاعب عماد محسن فجر اليوم”الثلاثاء” رحاله بالخرطوم توطئةً لإكمال ترتيبات انتقاله رسميًا إلى نادي الهلال السوداني بعد الوصول معه إلى اتفاقٍ. وسيخضع اللاعب عماد محسن إلى فحوصاتٍ طبية خلال ساعات اليوم قبل إجراءات التعاقد معه. وعبّر عماد عن سعادته الكبيرة بخوضه تجربة جديدة مع نادي الهلال السوداني، مبديًا ثقته من تقديم مستويات لافتة في رحلته الجديدة.

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