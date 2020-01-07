شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حققت أسعار الدولار والعملات الأجنبية، ارتفاعاً مفاجئاً مقابل الجنيه السوداني بعد أيام من الثبات والهدوء. وتم تداول الدولار في السوق السوداء بـ (89) جنيهاً للبيع مقابل (88) جنيهاً للشراء. وبلغ سعر الريال السعودي (٢٢.٩٠٠) جنيهاً للشراء، و(٢٣.١٠٠) جنيهاً للبيع، والدرهم الإماراتي (٢٣.٣٠٠) جنيهاً للشراء، و(٢٣.٥٠٠) جنيهاً للبيع، واليورو (٩٦) جنيهاً للشراء فى مقابل (٩٧) جنيهاً للبيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع مفاجئ في أسعار الدولار بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.