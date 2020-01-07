البنك الاسلامي للتنمية يوافق على تطوير تجربة دعم قطاع التمويل الأصغر

الخليج 365 : بحث البروفيسور بدرالدين عبدالرحيم محافظ بنك السودان المركزى لدى لقائه بمكتبه الأثنين ، موسى سيلا ، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا بالبنك الإسلامى للتنمية بجده. بحث سبل التعاون المشترك بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة وحكومة السودان فيما يتعلق بتمويل مشروعات القطاع الخاص عبر مؤسسة تمويل القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك، بالإضافة إلى الإستمرار فى دعم قطاع التمويل الأصغر في السودان بعد نجاح التجربة الأولى ، الأمر الذى حدا بمجموعة البنك الاسلامي للتنمية للموافقة على تطوير وترفيع التجربة. المادة السابقة لاعب عراقي ثاني يقترب من الهلال السوداني المقالة القادمة إرتفاع مفاجئ في أسعار الدولار بالخرطوم

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