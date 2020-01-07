لاعب عراقي ثاني يقترب من الهلال السوداني

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الخليج 365 :
توصل نادي الهلال السوداني إلى اتفاق مع المدافع العراقي لاعب نادي الزوراء للانضمام للفريق خلال فترة التسجيلات الحالية.
وينتظر أن يصل المدافع العراقي غداً إلي الخرطوم بجانب زميله المهاجم عماد محسن الذي أعلن نادي الزوراء عن انتقاله لنادي الهلال.
وذكرت عدد من المواقع العراقية مساء اليوم اليوم “الإثنين” أن الصفقه اكتملت اللاعب سيصل الخرطوم غداً.
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