مليون جنيه تؤجل حسم انتقال ثنائي هلال الأبيض إلى الهلال العاصمي

الخليج 365 : تأجل انضمام ثنائي هلال الأبيض صانع الألعاب عبد الرؤوف، والمهاجم محمد عباس إلى الهلال الخرطوم من اليوم إلى الغد بسبب مليون جنيه. وانعقد اجتماع مطوّل عصر اليوم “الإثنين” استمر حتى المساء باحدى الفنادق، بين

ممثل نادي الهلال أبو كلابيش وممثلي هلال الأبيض. وقدم الهلال عرض بقيمة “4” مليون جنيه مُقابل انضمام الثنائي للهلال بجانب إطلاق سراح لاعب من الهلال إلى “التبلدي” عن طريق الإعاره. Advertisements وطالب هلال الأبيض بمبلغ “5” مليون جنيه “كاش” بجانب إطلاق سراح لاعب لهلال الأبيض. وأصر مسؤولي الهلال الأبيض على مبلغ الخمسه مليون جنيه، فيما وعد سيف أبوكلابيش ممثل مجلس الهلال في الاجتماع با الرد النهائي على مجلس هلال الأبيض بخصوص المليون جنيه غداً. وكشف مصدر في الاجتماع لـ “باج نيوز” أن الوصول إلى اتفاق قريب جداً .

ويعد عبد الرؤوف ومحمد عباس من أفضل نجوم الدوري الممتاز وبرزا بشكل لافت

مع هلال التبلدي مؤخراً.

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