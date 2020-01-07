الخليج 365 :

وصول كميات من الجازولين والسُّكّر والقمح ومُدخلات الإنتاج

الخرطوم: الصيحة الآن

وصلت إلى الموانئ البحرية بمدينة بورتسودان، شحنات من السُّكّر والقمح ومُدخلات الإنتاج الزراعي والبضائع العامة.

وحسب (سونا) اليوم (الإثنين)، تتواصل بأرصفة الميناء الشمالي عمليات تفريغ (80.192) طناً من السُّكّر و(56) ألف طن من القمح و(26.300) طن من السّماد، إضَافَةً لتفريغ (46.240) طناً من الذرة (كدعم للسُّودان).

فيما تشهد أرصفة الميناء الجنوبي مناولة حاويات الصادر والوارد من وإلى ظهر ثلاث سفن (ناقلات – حاويات)، كما بدأت إجراءات التّخليص لاستقبال سفينة تحمل (25.082) طناً من السُّكّر، واستقبال اثنين من ناقلات النفط تحملان (89.608) أطنان متري من الجازولين، إضَافَةً إلى استقبال اثنين من سفن نقل الحاويات. وتشهد أرصفة الموانئ البحرية حركة مُناولة واسعة هذه الأيام لتفريغ الشحنات والبضائع التي وَصَلَت الموانئ في منظومة التجارة الخارجية للبلاد.