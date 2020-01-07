جهاز المغتربين: لا يُوجد إحصاءٌ دقيقٌ لعدد المُغتربين

أقرّ نائب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السُّودانيين بالخارج د. عبد الرحمن سيد أحمد بعدم وُجُود إحصاءٍ حقيقي ودقيق لعدد السودانيين خارج البلاد، ودعا لعقد مؤتمرٍ جامعٍ من أجل توزيع المهام وتجديد آليات وخُطط إنجاح إحصاء المُغتربين.

وقال عبد الرحمن في ورشة “مشروع حصر وإحصاء السودانيين بالخارج” بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ الجهاز مُهتمٌ بحصر وإحصاء السودانيين بالخارج لتوفير بيانات ومَعلومات دقيقة تُساعد في تنفيذ المشاريع والبرامج المُوجّهة لخدمة المغتربين بعلمٍ ودرايةٍ، وأكّد ضرورة التكافُل وتبادُل المعلومات والآراء بين الجهات المُختصة للوصول الى بيانات دقيقة للسودانيين بالخارح.

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بدوره، طَالَبَ مدير الإدارة المالية د. حسن بابكر، بإعادة النظر في آليات الحصر والإحصاء وإنشاء آليات جديد تُواكب التطوُّرات والمُتغيِّرات، وأوضح أنّ حصر السودانيين بالخارج يسهم في بناء استراتيجية قومية للهجرة، وأشار لوجود مشروع قديم للإحصاء بجهاز المُغتربين، وقال: “لكن هُناك تَحديات عَرقلت نجاحه مُرتبطة بالدول المُضيفة وأسباب سياسية أيضاً”، ونوّه إلى أنّ الإحصائيات الأولية تُقدِّر السودانيين بالخارج بـ(6) ملايين، ووصفها بغير الدقيقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)