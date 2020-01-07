حركة عقار: طرح العلمانية إجحاف وظلم لضحايا الحروب

صوبت الحركة الشعبية شمال – جناح عقار انتقادات شديدة اللهجة لحركة عبد العزيز الحلو بسبب طرحها العلمانية في منبر جوبا لمفاوضات السلام واعلانها التمسك بالعلمانية مقابل ان تكون المطالبة بحق تقرير المصير بديلا في حال رفض العلمانية، وبحسب الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية شمال – جناح عقار، بدر الدين موسى فان طرح العلمانية مشروطاً بحق تقرير المصير، فيه استهتار واضح وتلاعب بحقوق مئات الالاف من النازحيين والمدنيين بالاراضي المحررة و اللاجئين وحرمانهم من ابسط حقوقهم بوصول الإغاثة وتحقيق عملية سلمية تنهي معاناتهم التي يعيشونها.

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وقال الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية شمال – جناح عقار بدر الدين موسى في تصريح خاص بحسب صحيفة الجريدة، ان العلمانية قضية إستراتيجية تهم كل السودانيين والقوي السياسية التي تدعو الي دولة المواطنة بلا تميز ويجب ان لا تكون شرطا لايقاف الحرب وتحقيق السلام، فهذا فيه إجحاف وظلم لحقوق المدنيين وضحايا الحروب مشيراً الى ان هذه القضية الإستراتيجية تحسم في المؤتمر القومي الدستوري الذي يجب أن ينعقد قبل نهاية الفترة الانتقالية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)