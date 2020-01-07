إعفاء مدير شركة السكر ومُديري مصانع السُّكّر

التاريخ: 07-يناير-2020 فى : أخبار 12 مشاهدة Advertisements بدأت الحكومة، تطبيق خُطة هيكلة شركة ومصانع السُّكّر، بإعفاء مدير شركة السُّكّر السودانية، وإعفاء مُديري مصانع سُكّر سنار وحلفا الجديدة وعسلاية، كما شمل الإعفاء بحسب صجيفة الصيحة، مُديري إدارات عُليا بالمَصانع المَعنية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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