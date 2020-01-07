أول بعثة لتقييم الاحتياجات الانسانية في النيل الازرق

وصلت الى الأراضي المحررة للحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقة اولو التابعة لمحلية باو بالنيل الازرق امس أول بعثة لتقييم الاحتياجات الانسانية يقودها برنامج الغذاء العالمي وعدد من وكالات الأمم المتحدة لتقييم الاحتياجات الانسانية.

وقالت مديرة الوكالة السودانية للإغاثة وإعادة التعمير، إشراقة أحمد خميس في تعميم صحفي بحسب صحيفة الجريدة، إن وصول البعثة هو بداية النهاية لسياسات نظام البشير البائد الذي استخدم الطعام والمساعدات الانسانية كسلاح ضد المدنيين وعدم السماح بفتح المسارات الانسانية لمساعدة المدنيين وهي جريمة حرب في القانون الدولي الانساني.

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واضافت أن هذا التطور جاء نتيجة لتوقيع الاتفاق الإنساني ووقف العدائيات بين حكومة السودان الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال في جوبا في 17 ديسمبر من 2019م هذه الخطوة مهمة في إطار إجراءت بناء الثقة وإكمال العملية السلمية.

وأعربت عن عميق إمتنانها للوساطة التي تقودها حكومة جنوب السودان والحكومة الانتقالية السودانية و برنامج الغذاء العالمي و وكالات الامم المتحدة الاخري ، ومنظمات الاغاثة غير الحكومية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)