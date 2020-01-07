خطة نوعية للشرطة تشمل تفتيش السيارات للحد من الجريمة

بدأت قوات الشرطة في فرض هيبة الدولة منذ ليلة أمس على خلفية اجتماع عاصف عقد أمس برئاسة المدير العام للشركة الفريق أوّل ”عادل بشائر”، وضم أعضاء هيئة الإدارة ومكونات شرطة ولاية الخرطوم لتنفيذ قرارات حاسمة أصدرها وزير الداخلية مطلع الأسبوع الجاري، لفرض هيبة الدولة وفق القانون.

وقالت مصادر، إنّ الاجتماع شدّد على تنفيذ الخطة الأمنية الشتوية لحفظ الأمن وبسط هيبة الدولة وتحقيق شعار الحكومة المدنية بسيادة حكم القانون.

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وكشفت المصادر، عن أنّ الشرطة بدأت تنفيذ خطتها منذ ليلة أمس بتقتيش السيارات مستهدفة السلاح الأبيض والمخدرات وكلّ من يخالف القانون دون تهاون.

وبحسب صحيفة السوداني، فإنّ الخطة ستستمر يومياً بطريقة نوعية حتى لا تؤثر على حركة المرور للقضاء على الجريمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)