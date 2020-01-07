أديب: نتائج تحقيق فض الاعتصام ستظهر خلال الـ(3) أشهر القادمة

قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب إن نتائج التحقيق ستظهر خلال الـ(3) أشهر القادمة، وأكد لمصادر، أن اللجنة تعمل بكل طاقتها للانتهاء من عملها في هذه الفترة وتقديم الجناة للمحاكمة.

في السياق وبحسب صحيفة السوداني) عن أن متوسط عدد الشهود في اليوم يبلغون (45) شخصاً أغلبهم من الشباب، مشيرة إلى ضعف الاقبال من النساء مقارنة بعدد الرجال.

Advertisements

وقالت المصادر، أن عدد المبلغين أكثر من عدد الشهود، وأضافت بأنهم يحملون فيديوهات جار فحصها للتأكد من صحتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)