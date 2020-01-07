تعاون سوداني صومالي في مجال الطاقة والتعدين

بحث وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي ابراهيم آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الطاقة والتعدين مع سفير الصومال بالخرطوم السفير محمد شيخ اسحاق ابراهيم، وابدى المهندس عادل استعداده لتبادل الخبرات في مجالات الاستكشاف واعمال الجيولوجيا في مجال صناعة النفط ومجال التعدين وفتح فرص التدريب والتأهيل للكوادر الصومالية في اطار التعاون المشترك بين البلدين، موضحاً ان العلاقات بين السودان والصومال ازالية وتجمعهم روابط متعددة لاسيما ان السودان من الدول التي ساهمت في استقرار الصومال في اطار التعاون المشترك لدول افريقيا.

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وامتدح السفير دور السودان الطليعي في استقرار ونهضة الصومال ، موكد ان علاقات البلدين وطيدة وراسخة منذ القدم وان السودان كان ومازال يقدم دعمه الغير محدود لمساندة استقرار الصومال في المحافل الدولية، بجانب تعاونه مع الصومال في القضايا الانسانية في مجال الصحة والتعليم وغيرها، وتطلع السفير بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان تشهد الفترة المقبلة مجهودات لتطوير وتعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والصحة والتعليم، وتبادل الخبرات لاسيما ان السودان له تجربة في مجال النفط والتعدين وتدريب الكوادر في هذه المجالات التي تتطلع اليها الصومال في المستقبل القريب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)