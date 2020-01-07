هيكلة بصندوق الامدادات الطبية

أصدرت مدير عام الصندوق القومي للامدادات الطبية عفاف شاكر النحاس، قراراً بإجراء هيكلة ادارية للصندوق شملت “6” من مديري ادارات ومساعدين، كما اصدرت قراراً بالغاء وظيفة مدير المكتب التنفيذي، والغاء تكليف جميع مساعدى المدير العام السابقين.

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وكلفت عفاف وفقا لبيان بحسب السوداني الدولية أمس “الاثنين”، المدير العام المكلف د. عبد الرحمن الجعلي بتوليالادارة العامة لشؤون الولايات بعد ابعاده من ادارة الصندوق، وعينت د. عبد الرحمن الجعلى مساعدا عاما لمدير عام الصندوق ود. يوسف ادم بشير مديرا عاما لادارة الشراء والتعاقد، وتعيين د. رجاء محمد احمد المهدي مديرا عاما للادارة العامة للموارد المالية والبشرية ود. نجلاء حامد مديرا لمركز عبد الحميد ابراهيم للتدريب.

وتم تعيين د. سوسن يوسف احمد مديرا لادارة الموارد البشرية ود. شيخ الدين عبد الباقي البشير مديرا لادارة الخدمات اللوجستية، ود. عمر احمد محمد لتولي شؤون الادارة العامة لشؤون الولايات، ود. خضر نصر مديرا لادارة الامداد بشؤون الولايات ود. محمود صديق رئيس قسم العلاج المجاني والاقتصادي بادارة شؤون الولايات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)