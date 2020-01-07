القبض على مسؤول تزكية المجتمع بالبحر الاحمر

التاريخ: 07-يناير-2020 فى : أخبار 13 مشاهدة Advertisements علمت مصادر ان السلطات الامنية بولاية البحر الاحمر القت القبض على الامين العام للجنة تزكية وترقية سلوك المجتمع بالولاية. وأشار المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية الى ان النيابة ذات الاختصاص دونت في مواجهة امين لجنة التزكية تهماً تتعلق باهدار المال العام وتبديده وخيانة الامانة، واودعته سجن ولاية البحر الاحمر القومي محبوساً رهن التحقيقات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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