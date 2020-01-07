الصيحة: * البرهان: أتينا بأمر الشعب وحريصون على مبادئ الثورة وأمن وسيادة الوطن * ضبط (170) متفلتاً وحملات على أوكار (النيقرز) والسلاح الأبيض * محكمة النظام بحري تقضي بـ (4.155) مليار جنيه ضد شركة تجارية شهير السوداني: *خطة نوعية للشرطة تشمل تفتيش السيارات للحد من الجريمة *الكشف عن فراغ (52) محطة خارجية * حمدوك: الشعب احتمل 30 عاماً وبإمكانه الصبر قليلاً الجريدة:

*إدارة شركة أسمنت عطبرة تشرع في نقله الى مصر * حركة عقار: طرح العلمانية إجحاف وظلم لضحايا الحروب * الشيوعي: العسكريون بمجلس السيادة يمنعون المدنيين من ممارسة سلطاتهم السوداني الدولية: Advertisements طلب تحريك إجراءات لحجز (5) شركات تابعة لـ (الوطني) *القبض على مسؤول تزكية المجتمع بالبحر الأحمر آخر لحظة:

*منع علي الحاج من السفر للعلاج *حمدوك لـ (المواطنين): نحتاج منكم الصبر * الشرطة: نتلقى (40) ألف بلاغ في اليوم الدار:

* أسرة الطفل المختفي أحمد تروي التفاصيل الحزينة بعد العثور عليه داخل النيل *بالقوة المفرطة.. فض اعتصام اللاجئين السودانيين بواسطة السلطات النيجيرية *قائد الدعم السريع بالبحر الأحمر: جاهزون لحسم التفلتات *حمدوك: الشراكة بين المدنيين والعسكريين تعمل في انسجام لمواجهة التحديات * تطورات في قضية لاعب المريخ سيف تيري وآخرين بتهمة احراق قسم شرطة * استجابة لنداء الدار.. فاعل خير يتبرع بعشرين ألف جنيه للطفلة الكفيفة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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