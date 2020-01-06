عاجل.. وزير الرى السودانى يعرب عن أمله في التوصل لاتفاق حول سد النهضة

الإثنين 6 يناير 2020

كتب محمد أمين

أعرب وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، عن أمله في توصل السودان ومصر وإثيوبيا، إلى اتفاق بخصوص سد النهضة الإثيوبي، خلال الاجتماع المقرر في أديس أبابا يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وأوضح عباس، في تصريح اليوم الاثنين - أن هذا الاجتماع هو الرابع والأخير، قبل أن تستضيف واشنطن اجتماع التقييم في 13 يناير الحالي. ويتوجه وزير الري السوداني، غدا إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماع سد النهضة، بين الدول الثلاث، بحضور ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي كمراقبين. قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه من الضرورى مناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى بشكل معمق، ومواصلة المداولات التى بدأت فى الاجتماع السابق فى أديس أبابا.



وأضاف عبد العاطى، إلتزام مصر بالتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد، تأكيدا لما اتفقت عليه القيادة السياسية فى مصر، وتم تدوينه فى اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015، وهو ما يعكس إيماننا بأن النيل هو رابط للتواصل الأبدى الذى يوحد شعوب بلداننا الثلاث وجميع الدول المطلة على النيل.

وقال عبد العاطى، "أعتقد بصدق أن هناك طريقًا واضحا نحو إيجاد حل مربح للجانبين فى هذه المفاوضات، فهدفنا هو التوصل إلى اتفاق، من ناحية ليمكّن إثيوبيا من تحقيق هدفها من خلال توليد الطاقة المائية ويمنع إحداث ضررا كبيرا على استخدامات المياه لدول المصب، لافتا إلى أن هذا يعكس حقيقة أن مصر تدعم بكل إخلاص جهود إثيوبيا لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادى والازدهار".