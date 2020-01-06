وكل شي يستمر تحت الليل.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

والشيوعي حين يقاتل قحت.. لا يقتلها. بل يستخدمها.

ولقاء المركزي الشيوعي مساء السبت. ينتهي الي.

تسجيل الثناء علي الجناح السياسي في الحزب. لانه استطاع ان يجعل قحت. تقوم بتعيين ٨٥٪ . من الوظائف المفتاحية في الوزارات من اعضاء الشيوعي..

والاجتماع يقرر قيادة قحت بسلسلة اخري. والشيوعي . الذي كان يرفض الاشتراك في المجلس.

يقرر الان الاشتراك في المجلس. حتي يستطيع توجيه القوانيين القادمة بحيث يصبح كل شي في قبضة الحزب

وعن الحزب الجديد الذي يقوم الشيوعي بصناعته الان./ والاختفاء من خلفه / اللقاء يوافق علي الاسم الجديد . الذي كشفه اسحق فضل الله ( القوي الثورية الديمقراطية )

والحزب يقرر ان يشغل حميدتي بالغرب.. بحيث يستمر الاشتعال هناك.. عندها.. حميدتي ان هو مال الي ايا من الجهتين .. فقد الاخري.. وفقد مايميزه من انه ( حاكم) وليس جزء من قبيلة

واللقاء حين يحدث عن حادثة طائرة الغرب. يقول حديثا مخيفا

وما يقال هناك.. لانستطيع سرده هنا

لكن الاجتماع يقرر ان يبقي الحديث هذا سرا لان كشفه يضرب حلفاء مهمين للشيوعي

لكن اعادة القراءة تقول ان الكتمان سببه الاعظم هو ان الشيوعي سوف يهمس بالاتهام . في اذان بعض الجهات. بحيث يصبح الامر تهديدا وسلسلة يقود الشيوعي بها. تلك الجهة.

(٣)

…

ولقاء اخر.. وحديث اخر في مكان اخر. يسوقه برنامج العربية الان عن الاسلاميين..

واللقاء يصل الي ان .

القناة هذه التي تتحدث عن خبث الاسلاميين . تتعمد ان تشير الي قوش في جملة واحدة صغيرة..

وان القناة بالتجاهل هذا / تجاهل من في يده الاسرار كلها / تريد ان توحي للناس. ان من قام بتسريب الاسرار اليها. هو قوش.. وانها لهذا. تسكت عنه.

والسطر هذا. سوف يجعل قناة العربية التي تقوم الان بصناعة الحلقة القادمة.. تقدم مشاهد مطولة لقوش. في حلقة الجمعة القادمة.. حتي تنفي ماقلناه هنا

والقناة تفعل هذا لانها فوجئت لشيئين

اولها. ان ما ظنت تقول انه اسرار.. ليس اسرار عند اي سوداني

وثانيها هو ان المونتاج الذي يزييف الحقائق كان عملا ساذج يشعر به المشاهد

والمواطن السوداني. الذي يعرف ان عقدة قناة العربية هي قناة الجزيرة.. وان قناة العربية تكسر عنقها. لتلحق بقناة الجزيرة

المواطن سوف يسأل نفسه.

كيف تنسب القناة هذه لغازي انه قال. انه كانت هناك مؤامرة لاغتياله.. والمواطن يستغرب لمؤامرة بالاغتيال . تتم في اجتماع عام ومن وراء الميكرفونات

والمواطن السوداني. يدهشه ان قناة العربية تجعل حديث الاسلاميين عن دعم غزة وحماس ضد اسرائيل. جريمة وعار شنيعا.

ومن يعد الحلقات هذه./ والذي هو ساذج نعرفه./ يجعل محمد عطا يقول ..

ان الاخوان قالوا. انه لابد من حدوث تغيير في ليبيا ومصر وتركيا والسودان.

والسيناريو الساذج الابله يقطع حديث محمد عطا الذي كان بالجملة السابقه ينقل ماقاله الغرب المعادي.

وينسي . ان محمد عطا. مدير مخابرات الحكومة الاسلامية في السودان. لايمكن ان يقول انه لابد ان يحدث تغيير في السودان

(٣).

…

يبقي ان سوء حظ قناة العربية كان يجعل حلقة الاسبوع الماضي عن فساد الاسلاميبن ينطلق في ايام تسجيل لعلي عثمان علي الشبكة وهو يحدث المجلس الوطني حديثا مشهورا عن المرتبات

وفي ايام الاسبوع الماضي زاتها. الذي يتهم الاسلاميبن بالفساد المالي والاخلاقي. كان يلتقي في الاسبوع زاته مع افتتاح ملهي ليلي في الخرطوم.

والملهي تذكرة الدخول اليه ثمانيه الف جنيه سوداني

ومايجمع هذا وهذا هو . ان علي عثمان في حديثه للبرلمان كان يقدم مرتبات المسؤولين

ويكشف ان مرتبه هو عشرة الف وخمسماية جنيه .

والتعليق عند السودانيين كان هو . ان دخل علي عثمان الملهي هذا/ وتذكرته ٨ الف. فانه لايبقي له الا حق السندويتش.