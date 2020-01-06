حيرتني !.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*في هذا الموسم تكتر الشتول

*وتزهر بعض الشتلات

*بل في شتلات تقيل في ضلها شدت ما شاتلنها كبيرة

*موسم للتسجيلات هو موسم الشتلات

*وانتشرت اخبار عبر الوسائط تفيد بان التكت خلص مع الهلال

*فقلت انعم بطول اقامة ياتكت

*طبعاً الشتول أنواع

*نوع يتم شتله من اجل الشتل ليس الا

*ونوع يتم شتله من اجل التلميع والتسويق

*وفي شتول بتتشتل للحرب

*وسيلة من وسائل الحرب

*زي الشتلة بتاعت التكت يخلص مع الهلال

*وطبعاً ده اردأ أنواع الشتول

*اخير منها تشتل ليك شتلات من نبات القنب الهندي

*وشتلات نبات القنب الهندي لو استعملتها بتوديك الصينية ترفع الجلابية وتمرر الحركة

*ولو بعتها بتديك تأبيده يا معلم

*نبات القنب الهندي او البنقو بالدارجي

*شتله ارحم من شتل شتلات الحرب

*المهم

*اتنين محترفين نيجيريين نسمع بهما

*الشتول شالت السيرة الذاتية لواحد ولصقتها للتاني

*ويخيل لي دي طريقة حديثة من طرق شتل شتلات الحرب

*لانو الزول اللصقو ليهو السيرة الذاتية ده

*لما سألنا عنو عمك قوقل

*قدر ماحك راسو ماعرف حاجة

*آخرتها عمك قوقل قال لينا خبرتني!

*ايها الناس

*التسجيلات بالطريقة دي هي نفسها التسجيلات بالطريقة ديك

*كل واحد جاب ليهو اجنبي النادي فرغ ليهو خانة

*وده شكل من اشكال الهمجية الادارية في التسجيلات

*شفت لي صورة لي واحد فيهما

*شايل ليهو كيس وموية صحة

*اتذكرت كريم الدافي

*جانا برضو بكيس جيلاني

*علي كل

*الطريقة همجية بدائية دفعنا ثمنها طويلاً وكذلك فعلت الكورة السودانية

*والطريقة دي ما فيها اي مساحة للجوانب الفنية التي يفترض ان تكون مسيطرة على الساحة في هذه الايام

*القصة ما بتتعدى قصة زول داير خروف جروا ليهو تيس من اقرب زريبة

*والغريبة قبلو

*المهم

*كل امنياتنا ان يخدمنا الحظ وينجح الجدد في مسيرتهم مع المريخ

*الى أن يرضى علينا الله ونتبع منهجاً علمياً للاحلال والابدال يعتمد في الاساس على اللجوء للمراحل السنية ابتداءً في دعم الفريق الكبير

*المهم

*دعوة كريمة وصلتني من قناة الهلال في احتفالاتها بالاستقلال

*الظروف الاسرية حرمتني من تلبيتها

*ولكن الجايات اكتر من الرايحات

*وكل سنة والاهلة بخير

*طبعاً مابنقول لهلالابي ربنا يحقق امنياتك

*نحنا طبعاً عارفين امنياتهم شنو

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*كل سنة وهم طيبين

*بس يقعدوا في صفرهم ده

*لايق عليهم ولايقين عليهو

*الله لاحرمكم بعض

*والتحايا للحبيب كردنة

*ولأختي فطومة

*وتحية خاصة جداً للنجمة الصفراء سهام عمر

*ايها الناس

*إن تنصروا الله ينصركم

*آها

*نجي لي شمارات والي الخرطوم

*والينا

*مافي ديمقراطية مسكينة

*لنحمي ديمقراطيتنا لازم قبضة شرطية حديدية تكبل كل من يتعدى حدود القانون

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال والله لوفكيتونا ليهم نعدمهم نفاخ النار والاكل الكبري وقال ده الفار

والي لقاء

سلك