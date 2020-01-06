الرشيد سعيد…. الجمع بين منصبين لماذا؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مؤلم والله جداً و مؤسف ما يدور في أروقة وزارة الثقافة والإعلام أن تعجز خلال ستة شهور هي فترة تكليف الأستاذ إبراهيم البزعي مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أن تجد من ترشحه لرئيس، مجلس الوزراء لشغل منصب مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وكانت المفاجأة المدوية هي الاستعانة بوكيل أول الوزارة الرشيد سعيد لشغل هذا المنصب وكأن حواء السودان قد عقمت و لم تعد ولولداً تنجب من هم أحق وأهل لتولي هذا المنصب من أبناء السودان الإعلاميين المنتشرين على طول البلاد وعرضها، إنها سياسة التمكين العقيمة التي ثار من أجلها الشعب تعود من جديد وكأنك يا أبوزيد ما غزيت سياسة ستجد من يعارضها بكل الوسائل المتاحة سياسة لن يرضى عنها أهل الإعلام القابضين على جمر القضية الذين صارعوا النظام السابق من أجل تفكيك هذه السياسة الرعناء التي عادت من جديد بوجهها القبيح في عهد كنا نرى أن الفرص ستكون متاحة لكل القادرين وليس لأشخاص بعينهم يمتلكون كل شيء حتى المناصب( دبل ) ولا عزاء للآخرين، إنه والله لأمر مؤسف ومحزن و مؤلم أشد الألم وكان الله في عون هذا الشعب الصابر.

في ذات السياق استطعنا استنطاق عدد من الإعلاميين لمعرفة رأيهم في هذا الموضوع بروف عوض إبراهيم عوض الإعلامي الكبير أدلى لنا بهذه الإفادة قال؛

هذا أسوأ ما يكون. هل عقمت حواء السودان من إنجاب الرجال والنساء حتى يتبوأ شخص واحد هذين المنصبين؟ وأشار بروف عوض قائلاً إذا استمرت الوزارة في مثل هذا المنحى فلا أقل من أن نقول إنه شبح التمكين السخيف الذي ضيع مؤسسات السودان من قبل. ولا بد من أن يعود القائمون على الأمر إلى رشدهم وصوابهم ويعلموا أن التاريخ لن يرحمهم إذا تمادوا في مثل هذه القرارات. والتلفزيون على وجه التحديد خط أحمر يحتاج للكفاءة والخبرة والمهنية الدقيقة وليس مجالاً للترضيات أو المزايدات أو حتى تصفية الحسابات. لذلك نتمنى أن يكون مثل هذا القرار مجرد أخبار طائشة لا أساس لها. وإلا فهذا أول الوهن.

علق على هذا الموضوع كمال حامد كانت له كلمة في هذا الموضوع وعمل مقارنة بين من تولوا هذا المنصب في السابق من عباقرة وفطاحلة الإعلام وممن تولوا المنصب حديثاً،

علق على هذا الموضوع من مدينة عطبرة التي يتواجد بها هذه الأيام قال إن معرفته بالأستاذ الرشيد سعيد ضعيفة ولا يعرف إن كانت للرشيد علاقة بالإعلام أم لا لكن طالما أن أمر تكليفه بإدارة التلفزيون أصبح واقعاً أتمنى أن لا تطول هذه الفترة فالتلفزيون الذي شغل فيه هذا المنصب فطاحلة الإعلام أمثال علي شمو وحسن أحمد عبد الرحمن وحديد الطيب السراج وغيرهم فالأولى بهذا المنصب هم أبناء التلفزيون الذين ثاروا ضد النظام السابق من داخل السودان وليس من خارجه وتعرضوا في سبيل ذلك للاضهاد والتهميش من النظام السابق ومن بينهم جمال الدين مصطفى عمر الجزلي فلماذا لا يتم الاستعانة بهما في هذه المناصب وقال كمال أن بالسودان أكثر من إعلامي مشهود له بالكفاءة فلماذا تأخر تعيين واحد منهم ليتولى المنصب بدلاً من تكليف أشخاص بإدارة هذا المنصب في كل مرة، وتساءل كمال هل تجد الحكومة صعوبة في اختيار شخصية دائمة في هذا المنصب مع العلم أن داخل التلفزيون الآن من هم جديرون بإدارة الهيئة، وفي ختام مداخلته طالب الأستاذ كمال حامد الحكومة أن تتعامل مع جهازي الإذاعة والتلفزيون بكل جدية وأن تدعمهما دعماً لا حدود له حتى تظل الإذاعة هي صوت السودان المسموع ويظل التلفزيون الناقل الحقيقي للصورة التي تعبر عن السودان الجديد.