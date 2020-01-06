شاب يقوم بهذا الفعل بـ”ست شاي” شككت في رجولته….

الخليج 365:

سدد شاب عدة طعنات لصاحبة مقهى بوحشية، مما أدى إلى مصرعها في الحال، وذلك على خلفية زعم المتهم بأن صاحبة القهوة قامت باستفزازه وشككت في أنه (ما راجل) حيث كان مسرح الحادثة بسوق المزروب بولاية شمال كردفان، وذلك عندما تفاجأ رواد السوق بجريمة قتل بشعة وقعت وسط السوق، المتهم فيها شاب والمجني عليه صاحبة قهوة، حيث أوقفت الشرطة المتهم على ذمة القضية وأقر الشاب في يومية التحري معترفاً بجريمته، مبيناً أن الدافع وراء الجريمة هو أن المجني عليها أشانت سمعته بقولها إنه ليس رجلاً، وقال إن مشاجرة وقعت بينهما أثناء تواجدهما بالسوق، وقامت الشرطة بدورها في نقل جثة القتيلة إلى المستشفى للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة. واستجوبت الشرطة عدداً من الشهود كانوا حضوراً وقت ارتكاب الجريمة.