عبد الرؤوف يا كاردينال !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* كل الذين حققوا نجاحات متلاحقة سواء أن كانوا أفراد أو جماعات حققوا ذلك بفضل (الشهية) .
* والشهية أمر مهم يجهله الكثيرين .
* الشهية (بت خال) الطموح .
* أو بالأصح (الشهية والطموح أخوان في الرضاعة) .
* زمان ونحن صغار بتذكر كان في (دواء) خاص بفتح الشهية .
* لما تكون عيان ونفسك قافلة من الأكل بجيبوا ليك الدواء ده .
* بفتح شهيتك عشان تأكل .
* الشهية في الأكل وغير الأكل مهمة جدا .
* النجاح يحتاج لشهية مفتوحة .
* شهية كلما حققت نجاح تنفتح لنجاح آخر .
* الشهية فاتحة (24) ساعة في اليوم .
* داير تنجح وتحقق بطولات لازم تخلي (البلوتوث) حقك فاتح .
* وأكثر ما يعيبنا نحن السودانيين (الاسترخاء) .
* الاسترخاء الذي يحدث أثناء المعركة .
* والاسترخاء هذا هو أكثر ما يجعلنا نتخوف من مباراة النجم القادمة .
* نخاف منها لأن الهلال في حالة استرخاء واضح .
* الهلال مشغول بحاجات ما عندها علاقة بمباراة النجم .
* أربعة أيام ونواجه النجم بينما مجلس الهلال لسه بفاوض في الأجانب ولسه (بحنس) في الوطنيين .
* شد وجذب في تجديد عقودات (بوي ، عمار وبشة) .
* بعد معاناة ودرامات تم التجديد لهم .
* بشة قفل التلفون واعتكف في البيت وطالب بحقوقه القديمة .
* طلبوا منه العودة على أن يستلم متبقى حقوقه (القديمة) قبل مباراة النجم .
* رجع بشة للتمارين وقلبه مشغول وكذلك عقله .
* السمؤال زعلان وداير كاش .
* قال ما بمضى علي الجديد إلا يستلم القديم .
* الحمدلله أمبارح حلوا مشكلة سمؤال .
* باقي ولاء الدين ما معروف مصيرو شنو؟
* جابوا مدافع مالي عملوا ليهو كشف طبي طلع (سليم وما عندو الحبة) قالوا لينا عندو (رباط صليبي) .
* المالي طلب (150) ألف دولار والكاردينال داير لاعب بنصف هذا المبلغ .
* أتخيل الجوطة دي كلها حاصلة ومباراة النجم متبقى لها أقل من أسبوع .
* نصف تشكيلة الهلال مشغولة بتجديد العقد والقروش .
* في حين إنو الكلام ده كان ممكن يتحسم قبل شهرين .
* من يوم اللاعبين ديل وقعوا إقرار بالموافقة على اللعب شهرين مع مضاعفة الراتب من اليوم داك كان ممكن يتم حسم التجديد لهم بكل تفاصيله المالية .
* تخيل لو الهلال حسم أمر المحترفين الأجانب قبل موعد التسجيلات .
* كان ممكن في أول يوم للتسجيلات نسجل الأجانب ونرفعهم للكشف الأفريقي .
* لحدي الآن كان بيكونوا شاركوا في ستة تدريبات .
* لكن وين ؟
* المفاوضات بدأت مع الأجانب بعد انطلاقة التسجيلات .
* علما بأن فترة التسجيلات عشرة أيام .
* محليا .. جمال الوالي ما في وسوداكال في السجن وأحمد هارون راعي هلال الأبيض في السجن ومع ذلك الهلال ما قادر يسيطر علي اللاعبين الوطنيين .
* ما تقدر تعرف ذاتو المشكلة شنو ولا المشكلة وين ؟
* يوم يرشحوا محترف مغربي ويوم تاني يرشحوا برازيلي ويوم غاني ويوم كويتي .
* ونهائي ما بجيبوا سيرة امبومبو .
* مع إنو رئيسنا قال امبومبو ما بدقها مع ناكانا .
* تخبط عجيب .
* وتخدير يحير .
* وكذب يبكي .
* هسه بننصح الكاردينال يسجل نجم هلال الأبيض عبد الرؤوف .
* عليك بهذا اللاعب يا كاردينال .
* عبد الرؤوف لاعب بتفاصيل كبيرة ، يملك قدرات هائلة وخيال ممتاز .
* يقرأ الملعب ويجيد صناعة الباص الطويل والقصير ولاعب فنان .
* أستفيد من عبد الرؤوف في خانة الثعلب .
* نعم محمد عباس مهاجم التبلدي لاعب لا غبار عليه وكذلك المدافع وضاح ولكن عبد الرؤوف هو نجم التسجيلات .
* جدد عقد ولاء وخليهو يمشي إعارة هلال الأبيض جزء من صفقة (عبد الرؤوف ووضاح ومحمد عباس) .
* التسجيلات دايرة شفوت وللأسف الشديد مجلس الهلال الحالي ما فيهو ولا شفت .
* شوف عهد الكاردينال ضاعت من الهلال تشكيلة كاملة (السماني الصاوي ، محمد الرشيد ، محمد آدم بيبو ، التش ، شيبوب ، بكري المدينة ، محمد عبد الرحمن واخيرا الثعلب) .
* بغض النظر عن أهمية هؤلاء اللاعبين وتاثيرهم إلا أن الهلال فرط فيهم بسهولة لا تصدق .
* الآن اقفلوا ملف التسجيلات اليوم قبل الغد .
* اتفرغوا لمباراة النجم وصحصحوا شوية .
* اتركوا الاسترخاء وهذه المهلة والإهمال .
* ونركب صافنات ونجيبة (هلالابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .
* و..و..
* والله في .
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرؤوف يا كاردينال !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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