عبد الرؤوف يا كاردينال !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* كل الذين حققوا نجاحات متلاحقة سواء أن كانوا أفراد أو جماعات حققوا ذلك بفضل (الشهية) .

* والشهية أمر مهم يجهله الكثيرين .

* الشهية (بت خال) الطموح .

* أو بالأصح (الشهية والطموح أخوان في الرضاعة) .

* زمان ونحن صغار بتذكر كان في (دواء) خاص بفتح الشهية .

* لما تكون عيان ونفسك قافلة من الأكل بجيبوا ليك الدواء ده .

* بفتح شهيتك عشان تأكل .

* الشهية في الأكل وغير الأكل مهمة جدا .

* النجاح يحتاج لشهية مفتوحة .

* شهية كلما حققت نجاح تنفتح لنجاح آخر .

* الشهية فاتحة (24) ساعة في اليوم .

* داير تنجح وتحقق بطولات لازم تخلي (البلوتوث) حقك فاتح .

* وأكثر ما يعيبنا نحن السودانيين (الاسترخاء) .

* الاسترخاء الذي يحدث أثناء المعركة .

* والاسترخاء هذا هو أكثر ما يجعلنا نتخوف من مباراة النجم القادمة .

* نخاف منها لأن الهلال في حالة استرخاء واضح .

* الهلال مشغول بحاجات ما عندها علاقة بمباراة النجم .

* أربعة أيام ونواجه النجم بينما مجلس الهلال لسه بفاوض في الأجانب ولسه (بحنس) في الوطنيين .

* شد وجذب في تجديد عقودات (بوي ، عمار وبشة) .

* بعد معاناة ودرامات تم التجديد لهم .

* بشة قفل التلفون واعتكف في البيت وطالب بحقوقه القديمة .

* طلبوا منه العودة على أن يستلم متبقى حقوقه (القديمة) قبل مباراة النجم .

* رجع بشة للتمارين وقلبه مشغول وكذلك عقله .

* السمؤال زعلان وداير كاش .

* قال ما بمضى علي الجديد إلا يستلم القديم .

* الحمدلله أمبارح حلوا مشكلة سمؤال .

* باقي ولاء الدين ما معروف مصيرو شنو؟

* جابوا مدافع مالي عملوا ليهو كشف طبي طلع (سليم وما عندو الحبة) قالوا لينا عندو (رباط صليبي) .

* المالي طلب (150) ألف دولار والكاردينال داير لاعب بنصف هذا المبلغ .

* أتخيل الجوطة دي كلها حاصلة ومباراة النجم متبقى لها أقل من أسبوع .

* نصف تشكيلة الهلال مشغولة بتجديد العقد والقروش .

* في حين إنو الكلام ده كان ممكن يتحسم قبل شهرين .

* من يوم اللاعبين ديل وقعوا إقرار بالموافقة على اللعب شهرين مع مضاعفة الراتب من اليوم داك كان ممكن يتم حسم التجديد لهم بكل تفاصيله المالية .

* تخيل لو الهلال حسم أمر المحترفين الأجانب قبل موعد التسجيلات .

* كان ممكن في أول يوم للتسجيلات نسجل الأجانب ونرفعهم للكشف الأفريقي .

* لحدي الآن كان بيكونوا شاركوا في ستة تدريبات .

* لكن وين ؟

* المفاوضات بدأت مع الأجانب بعد انطلاقة التسجيلات .

* علما بأن فترة التسجيلات عشرة أيام .

* محليا .. جمال الوالي ما في وسوداكال في السجن وأحمد هارون راعي هلال الأبيض في السجن ومع ذلك الهلال ما قادر يسيطر علي اللاعبين الوطنيين .

* ما تقدر تعرف ذاتو المشكلة شنو ولا المشكلة وين ؟

* يوم يرشحوا محترف مغربي ويوم تاني يرشحوا برازيلي ويوم غاني ويوم كويتي .

* ونهائي ما بجيبوا سيرة امبومبو .

* مع إنو رئيسنا قال امبومبو ما بدقها مع ناكانا .

* تخبط عجيب .

* وتخدير يحير .

* وكذب يبكي .

* هسه بننصح الكاردينال يسجل نجم هلال الأبيض عبد الرؤوف .

* عليك بهذا اللاعب يا كاردينال .

* عبد الرؤوف لاعب بتفاصيل كبيرة ، يملك قدرات هائلة وخيال ممتاز .

* يقرأ الملعب ويجيد صناعة الباص الطويل والقصير ولاعب فنان .

* أستفيد من عبد الرؤوف في خانة الثعلب .

* نعم محمد عباس مهاجم التبلدي لاعب لا غبار عليه وكذلك المدافع وضاح ولكن عبد الرؤوف هو نجم التسجيلات .

* جدد عقد ولاء وخليهو يمشي إعارة هلال الأبيض جزء من صفقة (عبد الرؤوف ووضاح ومحمد عباس) .

* التسجيلات دايرة شفوت وللأسف الشديد مجلس الهلال الحالي ما فيهو ولا شفت .

* شوف عهد الكاردينال ضاعت من الهلال تشكيلة كاملة (السماني الصاوي ، محمد الرشيد ، محمد آدم بيبو ، التش ، شيبوب ، بكري المدينة ، محمد عبد الرحمن واخيرا الثعلب) .

* بغض النظر عن أهمية هؤلاء اللاعبين وتاثيرهم إلا أن الهلال فرط فيهم بسهولة لا تصدق .

* الآن اقفلوا ملف التسجيلات اليوم قبل الغد .

* اتفرغوا لمباراة النجم وصحصحوا شوية .

* اتركوا الاسترخاء وهذه المهلة والإهمال .

* ونركب صافنات ونجيبة (هلالابية) واصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية .

* و..و..

* والله في .