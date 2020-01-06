النيابة تأمر بالقبض على مدير عام الشرطة ووالي الخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمرت نيابة مكافحة الفساد بالقبض على مدير عام الشرطة ووالي الخرطوم السابق هاشم عثمان الحسين وحسب المصادر ان السلطات أمرت بحظره من مغادرة البلاد الى حين البت في القضايا كافة.

وقد أشارت الاسبوع الماضي مصادر صحفية الى ملاحقة نيابة الفساد لمدير عام السجون بالسودان الفريق ابوعبيده سليمان على خلفية هروب النزيل فهد عبدالواحد الذي تمت ادانته بالسجن المؤبد بتورطه فى تجارة المخدرات، وكان النزيل الهارب عمل بمكتب مدير السجون قبل اختفائه بصورة غامضة. المادة السابقة حوار مع الشُرطة !.. بقلم زهير السراج المقالة القادمة العصابات المُتفلّتة بالخرطوم…. ما بين الإنقاذ وثورة ديسمبر

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