ولاية الخرطوم تقرر ادارة النظافة مركزيا

انعقد يوم الاثنين السادس من يناير اجتماع موسع برئاسة والي الخرطوم الفريق الركن احمد عابدون حماد تناول بالبحث أوضاع النظافة بالولاية بحضور معتمدي المحليات وأمين عام حكومة الولاية ومدير عام وزارة المالية والأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية ومدير هيئة نظافة الولاية ومساعديه .

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وأقر الاجتماع -وفق سونا- أنه برغم المجهودات المبذولة غير أن أوضاع النظافة والتلوث البصري ينتشر بكثافة في أنحاء الولاية ويحتاج الى مجهود توعوي يتم من خلاله إعادة النظر في كل العمليات المتبعة في إدارة مرافق النظافة.

وتركز النقاش بشكل مكثف حول مركزية ولا مركزية إدارة النفايات؛ حيث تقرر أن تدار عملية النظافة مركزيا بخلاف الإدارة المتبعة حاليا، إذ تقوم كل محلية بإدارة النظافة بشكل منفصل، وقال أصحاب الخبرة: إن المركزية ستسهم في توجيه السياسات وقنوات الاتصال وإدارة الآليات بشكل مركزي مما يساعد في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الكلي .

وتقرر تكوين لجنة برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم وعضوية ذوي الاختصاص لوضع هيكل إداري وتنظيمي جديد وتفعيل قانون هيئة النظافة وتفعيل خطة الوكالة اليابانية للعون الدولي جايكا لتحسين الأداء في النظافة وزيادة عدد الآليات وإدخال نظام الحاويات بعدد 1200 حاوية وتفعيل التعاون مع جياد لتوفير آليات النظافة.